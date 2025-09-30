Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:41

Столкнувшийся с ударом «Искандера» по полигону боец ВСУ очнулся в плену

Боец ВСУ рассказал, как пережил удар «Искандера» по полигону и попал в плен

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащий ВСУ Андрей Заставский поделился, что смог пережить удар «Искандера» по полигону «Новомосковский», но позже попал в плен России. По словам солдата, на Украине его мобилизовали несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, видео с ним приводит Telegram-канал «Северный ветер».

Туда (на полигон «Новомосковский» — NEWS.ru) был прилет баллистики с кассетой. После этого случая нас решили переместить во Львовскую область, — поделился Заставский.

На фронте мобилизованного солдата командование планировало использовать как «одноразового штурмовика». Ему наврали, что позиции находятся на второй линии. Бойцу предложили занять их на несколько дней, а потом якобы отправиться в больницу на дообследование.

Я не спал трое суток. Товарищу сказал, пойду отдохну. Просыпаюсь от того, что люди с автоматами стоят в пяти метрах от меня и говорят: «Вылезай, сдавайся», — вспомнил боец ВСУ.

Ранее солдат ВСУ с тату «лучше умереть стоя» на коленях сдался в плен ВС России. Военкор Дмитрий Кулько сообщил, что военный ВСУ принял такое решение, увидев дрон морпехов ВС РФ.

