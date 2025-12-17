Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 08:12

Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ

В Черниговской области поражен командный пункт батальона дронов ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Черниговской области ликвидирован командный пункт батальона беспилотных систем ВСУ, который координировал удары по территории Российской Федерации, сообщили ТАСС представители российских силовых ведомств. Операция по уничтожению объекта была проведена в районе населенного пункта Жерновка.

Ударами «Гераней» поражен командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который осуществлял удары по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей, — добавил собеседник агентства.

Ранее войска группировки «Центр» применили ударные беспилотники и уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Объекты противника были поражены вместе с живой силой. В Минобороны РФ отметили, что операторы дронов эффективно действуют в лесополосах, лишая противника возможности маскировки: это позволяет подавлять средства радиоэлектронной борьбы и наносить точные удары.

До этого в Белгородской области начали применять дрон-дробовик «Форс» для нейтрализации украинских беспилотников самолетного типа. Новый аппарат оснащен элементами искусственного интеллекта.

ВСУ
БПЛА
ВС РФ
СВО
Черниговская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ рассказали, к чему могут привести повреждения саркофага на ЧАЭС
Евростат оценил масштаб обрушения немецкого экспорта в Россию
На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление
Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области
Названо число россиян, занимающихся дропперством
Стало известно об идее США укрепить ВСУ
В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями
Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами
В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ
Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге
Пропустившую ученика с ножом охранницу отправили за решетку
Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря
«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной
Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта
«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи
В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.