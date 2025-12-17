В Черниговской области ликвидирован командный пункт батальона беспилотных систем ВСУ, который координировал удары по территории Российской Федерации, сообщили ТАСС представители российских силовых ведомств. Операция по уничтожению объекта была проведена в районе населенного пункта Жерновка.

Ударами «Гераней» поражен командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который осуществлял удары по гражданским объектам и мирным жителям Курской и Брянской областей, — добавил собеседник агентства.

Ранее войска группировки «Центр» применили ударные беспилотники и уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Объекты противника были поражены вместе с живой силой. В Минобороны РФ отметили, что операторы дронов эффективно действуют в лесополосах, лишая противника возможности маскировки: это позволяет подавлять средства радиоэлектронной борьбы и наносить точные удары.

До этого в Белгородской области начали применять дрон-дробовик «Форс» для нейтрализации украинских беспилотников самолетного типа. Новый аппарат оснащен элементами искусственного интеллекта.