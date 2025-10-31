Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 03:41

В Чернигове сообщили о повреждении телевышки

Фото: pixabay

Телевизионная башня в Чернигове получила серьезные повреждения, сообщил городской совет. Причины происшествия не уточняются.

Отмечается, что ближайшее время на объекте начнутся восстановительные работы. Специалисты займутся укреплением несущих конструкций.

Ранее в результате отражения воздушной атаки в Орле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию ТЭЦ, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оперативно выполнили переключение на резервные линии электропередачи. Пострадавших нет.

До этого около 50 тыс. абонентов во Львове на западе Украины остались без воды из-за серьезного повреждения магистральных трубопроводов, рассказал первый заместитель мэра города Андрей Москаленко. По словам чиновника, проблема возникла после восстановления водоснабжения в результате предыдущей аварии, когда износ труб привел к новому прорыву.

Кроме того, экс-министр энергетики Ольга Буславец заявила, что жителей Украины ждет тяжелая зима. Особенно сложной, по ее словам, ситуация будет в Киеве. К началу отопительного сезона в подземных хранилищах накоплено 13,2 млрд кубометров газа, но этих объемов недостаточно из-за проблем с газодобычей и нехватки ресурсов у «Нафтогаза».

Чернигов
повреждения
Черниговская область
телевидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
В украинском городе раздались взрывы
Калорийная бомба или полезный перекус: врач вынесла приговор шаурме
Нотариус рассказал, как изменится вступление в наследство с 1 ноября
В Чернигове сообщили о повреждении телевышки
Почти 2,5 тысячи человек погибли при захвате города в Африке
Россиянам объяснили, как помочь инвалиду навести порядок в квартире
Обломки сбитого БПЛА упали на ТЭЦ в Орле
Россиянам ответили, что делать при желании работодателя уволить одним днем
Раскрыт признак глубокого раскола в обществе одной европейской страны
Очевидцы сообщают о громких взрывах в небе над Орлом
Россиянам предрекли проблемы с получением товаров в «черную пятницу»
«Россия крепчает»: Akmal' прокомментировал скандал на своем концерте
Приметы 31 октября: Луков день — Осенняя Овсяница и время для гаданий
Названо место похорон Анатолия Меньщикова
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.