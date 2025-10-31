В Чернигове сообщили о повреждении телевышки

Телевизионная башня в Чернигове получила серьезные повреждения, сообщил городской совет. Причины происшествия не уточняются.

Отмечается, что ближайшее время на объекте начнутся восстановительные работы. Специалисты займутся укреплением несущих конструкций.

Ранее в результате отражения воздушной атаки в Орле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию ТЭЦ, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оперативно выполнили переключение на резервные линии электропередачи. Пострадавших нет.

До этого около 50 тыс. абонентов во Львове на западе Украины остались без воды из-за серьезного повреждения магистральных трубопроводов, рассказал первый заместитель мэра города Андрей Москаленко. По словам чиновника, проблема возникла после восстановления водоснабжения в результате предыдущей аварии, когда износ труб привел к новому прорыву.

Кроме того, экс-министр энергетики Ольга Буславец заявила, что жителей Украины ждет тяжелая зима. Особенно сложной, по ее словам, ситуация будет в Киеве. К началу отопительного сезона в подземных хранилищах накоплено 13,2 млрд кубометров газа, но этих объемов недостаточно из-за проблем с газодобычей и нехватки ресурсов у «Нафтогаза».