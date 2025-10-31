Обломки сбитого БПЛА упали на ТЭЦ в Орле Клычков: в Орле обломки сбитого БПЛА упали на территорию городской ТЭЦ

В результате отражения воздушной атаки в Орле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию ТЭЦ, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оперативно выполнили переключение на резервные линии электропередачи. Пострадавших нет.

В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, — сказано в публикации.

До это сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

Кроме того, приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.