Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 03:18

Обломки сбитого БПЛА упали на ТЭЦ в Орле

Клычков: в Орле обломки сбитого БПЛА упали на территорию городской ТЭЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате отражения воздушной атаки в Орле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию ТЭЦ, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оперативно выполнили переключение на резервные линии электропередачи. Пострадавших нет.

В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, — сказано в публикации.

До это сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

Кроме того, приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

ТЭЦ
БПЛА
повреждения
Орловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
В украинском городе раздались взрывы
Калорийная бомба или полезный перекус: врач вынесла приговор шаурме
Нотариус рассказал, как изменится вступление в наследство с 1 ноября
В Чернигове сообщили о повреждении телевышки
Почти 2,5 тысячи человек погибли при захвате города в Африке
Россиянам объяснили, как помочь инвалиду навести порядок в квартире
Обломки сбитого БПЛА упали на ТЭЦ в Орле
Россиянам ответили, что делать при желании работодателя уволить одним днем
Раскрыт признак глубокого раскола в обществе одной европейской страны
Очевидцы сообщают о громких взрывах в небе над Орлом
Россиянам предрекли проблемы с получением товаров в «черную пятницу»
«Россия крепчает»: Akmal' прокомментировал скандал на своем концерте
Приметы 31 октября: Луков день — Осенняя Овсяница и время для гаданий
Названо место похорон Анатолия Меньщикова
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.