Дроны ВСУ атаковали мирных жителей в Белгородской области Гладков: четыре мирных жителя ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

Приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Ранены четыре мирных жителя, — сказано в публикации.

Воздушные удары причинили ущерб гражданской инфраструктуре и личному транспорту в селах Колыхалино и Казенка. Также в Шебекино и Бессоновке зафиксированы повреждения жилых зданий, хозяйственных построек и автомобилей.

Ранее дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 30 беспилотников над разными регионами России, сообщили в Минобороны РФ 30 октября. По данным ведомства, цели были сбиты в период с 11:00 до 15:00 мск.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о повреждении объекта инженерной инфраструктуры в результате падения обломков украинского беспилотника. Глава региона уточнил, что пострадавших, предварительно, нет, а на место прибыли специалисты.

29 октября средства ПВО в Орловской области перехватили девять украинских беспилотников в ночь на 29 октября. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на месте падения обломков работали сотрудники МЧС и правоохранители.