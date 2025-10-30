Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:39

Названо количество сбитых БПЛА над регионами России 30 октября

Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 30 беспилотников над разными регионами России, сообщили в Минобороны РФ 30 октября. По данным ведомства, цели были сбиты в период с 11:00 до 15:00 мск.

В период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в министерстве.

В Минобороны добавили, что 11 БПЛА было сбито над Брянской областью, а еще 10 — над Белгородской. Четыре беспилотника перехватили и уничтожили над Крымом, три — над Курской областью. Также средства ПВО сбили по одному БПЛА над Калужской областью и над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о повреждении объекта инженерной инфраструктуры в результате падения обломков украинского беспилотника. Глава региона уточнил, что пострадавших, предварительно, нет, а на место прибыли специалисты.

29 октября средства ПВО в Орловской области перехватили девять украинских беспилотников в ночь на 29 октября. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на месте падения обломков работали сотрудники МЧС и правоохранители.

