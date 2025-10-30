Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:02

Стало известно о массированной атаке украинских БПЛА на российский регион

Сбитый российскими военнослужащими украинский БПЛА Сбитый российскими военнослужащими украинский БПЛА Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Объект инженерной инфраструктуры получил незначительные повреждения в результате падения обломков украинского беспилотника в Нижегородской области, всего было сбито 16 БПЛА, заявил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале. На месте работают специалисты. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ночью в Нижегородской области силами ПВО отражена атака 16 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что атаки украинских беспилотников на российские критические объекты преследуют цель вызвать панику среди населения. Он акцентировал, что данные удары нацелены на организацию дефицита товаров и срыв значимых социально-экономических процессов в государстве.

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
