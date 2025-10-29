Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:45

Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА

Клычков сообщил об уничтожении девяти БПЛА в Орловской области

Сотрудники МЧС РФ Сотрудники МЧС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО в Орловской области перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников в ночь на 29 октября, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. На местах падения обломков БПЛА работают спасатели МЧС и правоохранительных органов.

Ночью на территории региона уничтожены девять вражеских БПЛА, — отметил глава региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в России уничтожила 100 БПЛА в ночь на 29 октября. ВСУ атаковали 13 регионов страны, в том числе Московский регион.

Над Брянской областью ПВО уничтожила 46 беспилотников, 12 — над Калужской, восемь — над Белгородской, семь — над Краснодарским краем. Еще шесть дронов сбили в Подмосковье, из них четыре летели в сторону Москвы.

Кроме того, шесть беспилотников сбили над Орловской областью, четыре — над Ульяновской, по три — над Крымом и Марий Эл. Два дрона ПВО сбила над Ставропольем, еще по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее в Выгоничском районе Брянской области украинский дрон попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что погибла местная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

