Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников

В преддверии и во время новогодних праздников люди зачастую теряют бдительность, попадаясь на уловки мошенников. NEWS.ru приводит основные схемы, которые используют преступники, чтобы опустошить кошельки своих жертв, а эксперты дают рекомендации, чтобы предстоящие каникулы не были омрачены финансовыми потерями.

Почему аферисты активизируются в праздники

Эксперты предупреждают о сезонном всплеске мошенничества в праздничный период. По их оценкам, злоумышленники намеренно используют предпраздничную суету, чтобы замаскировать свои противоправные действия и снизить бдительность граждан.

«Преступная активность закономерно возрастает в моменты, когда основная часть общества сосредоточена на подготовке к праздникам и снижает обычный уровень бдительности», — отметил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Какие схемы обмана используют мошенники

Как отмечают аналитики, в своих схемах преступники все чаще эксплуатируют актуальные социально-экономические темы. В частности, они используют информацию о предстоящих индексациях выплат, таких, как, к примеру, повышение страховых пенсий, запланированное на январь 2026 года, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин.

«Любой звонок, письмо на почту или в мессенджере о необходимости подать какое-либо заявление для социальной выплаты или подарке к Новому году должны насторожить, так как это могут потребовать только мошенники», — пояснил экономист.

Он также рекомендовал гражданам напомнить своим пожилым родственникам о необходимости проявлять максимальную осторожность и критическое отношение к любой информации в период праздников.

Какими уловками пользуются мошенники в преддверии праздника

Финансовые мошенники часто рассылают через электронную почту и мессенджеры сообщения о якобы выигранных новогодних призах или об эксклюзивных скидках, предупреждают эксперты. Переход по ссылке в таком сообщении может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением или перенаправить пользователя на фишинговый сайт, где у него запросят конфиденциальные данные: реквизиты банковской карты или учетную запись портала «Госуслуги».

Другой распространенный метод, по словам Балынина, это рассылка в мессенджерах ссылок под предлогом помощи знакомым. Злоумышленники могут имитировать просьбу проголосовать за родственника, друга, коллегу или соседа в якобы проводимых конкурсах, например, «Лучшая Снегурочка», «Лучший Дед Мороз» или на лучшее новогоднее фото.

«Предлог или „этикетка“ для такой ссылки может быть абсолютно любой. Главная задача мошенников — побудить человека перейти по ней», — пояснил экономист. Эксперт предупредил, что такой линк чаще всего ведет на вредоносный ресурс, что грозит заражением устройства вирусом после перехода.

Особую опасность, по словам Петра Щербаченко, представляют фиктивные маркетплейсы и интернет-магазины. Злоумышленники создают клоны популярных торговых площадок, предлагая большие скидки на востребованные товары. После оплаты покупки товар не поставляется, а покупатель, помимо потери денег, рискует стать жертвой утечки данных банковских карт.

Эксперт рекомендует перед совершением покупки тщательно проверять репутацию онлайн-магазина, обращая внимание на возможные ошибки в оформлении сайта и его доменном имени.

Как обманывают самых доверчивых граждан

Особую тревогу у экспертов вызывает таргетирование мошенников для пенсионеров. Как пояснил Щербаченко, для этого активно используется схема с созданием псевдогосударственных сайтов. На таких ресурсах размещается фиктивная информация о новогодних выплатах или повышенных пенсиях для определенных категорий. После активного продвижения через соцсети пользователям предлагается заполнить специальную форму для получения средств, что приводит к компрометации персональных данных и списанию денег с карты.

Для защиты от подобных афер специалисты рекомендуют уточнять информацию о всех выплатах исключительно на официальных порталах: сайте правительства РФ, Социального фонда России и портале «Госуслуги».

В свою очередь Игорь Балынин обратил внимание на то, что в особой зоне риска находятся школьники, которые могут неосознанно стать жертвами или инструментом мошенников. По его словам, крайне важно объяснять детям и подросткам правила цифровой гигиены, в том числе целесообразность игнорирования сообщений от незнакомцев не только в реальной жизни, но и в телефонных разговорах, а также в мессенджерах и социальных сетях.

