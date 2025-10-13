Главу «Инфосмит» арестовали по делу о хищении 30 млн рублей Главу «Инфосмит» Дмитриева арестовали по делу о хищении 30 млн рублей у фонда

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении гендиректора Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) «Инфосмит» Константина Дмитриева, передает ТАСС. В агентстве указали, что мужчина арестован о обвинению в хищении 30 млн рублей у ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», выделенных в форме гранта на развитие бизнеса.

Как говорится в материалах дела, Дмитриев частично признал вину. При этом известно, что мужчина и его подельники, личности которых установить пока не удалось, использовали свое служебное положение и изготовили фиктивные документы, в которых были указаны заведомо неверные данные об удовлетворении условий договора гранта.

Ранее суд в Москве постановил взыскать 924 млн рублей с лиц, причастных к делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Средства будут перечислены в государственный бюджет. Решение принято по исковому заявлению Генеральной прокуратуры.

До этого депутата из ДНР Татьяну Бондаренко обвинили сразу по двум статьям: за незаконную банковскую деятельность и за присвоение особо крупных сумм. Следствие считает, что она помогала обналичивать бюджетные деньги, которые были выделены на строительство укреплений в Курской области. Часть этих средств она, по версии следствия, забрала себе. Фактически речь идет о схеме с обналичиванием и выводом государственных средств под видом стройки.