Суд взыскал почти 1 млрд по делу об укреплениях на границе России

Вид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области, 2022 год

Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с фигурантов дела о строительстве укреплений в Белгородской области, сообщает «Коммерсант». Средства будут обращены в доход государства.

Решение вынесено по иску Генпрокуратуры к бывшему первому замдиректора Росгвардии Виктору Стригунову, экс-вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину и связанным с ними лицам. Речь идет о злоупотреблениях при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее депутата из ДНР Татьяну Бондаренко обвинили сразу по двум статьям: за незаконную банковскую деятельность и за присвоение особо крупных сумм. Следствие считает, что она помогала обналичивать бюджетные деньги, которые были выделены на строительство укреплений в Курской области. Часть этих средств она, по версии следствия, забрала себе. Фактически речь идет о схеме с обналичиванием и выводом государственных средств под видом стройки.

До этого бывший депутат Курской области Максим Васильев, обвиняемый в растрате бюджетных средств, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в регионе, сообщил о даче взятки. По его словам, он передал деньги бывшему заместителю губернатора области Алексею Дедову в размере 8 млн рублей.