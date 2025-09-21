«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 07:28

Экс-депутат Курской области признался в коррупции

Экс-депутат Курской области Васильев рассказал, что дал взятку в 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Курской области Максим Васильев, обвиняемый в растрате бюджетных средств, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в регионе, сообщил о даче взятки, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что, по его словам, он передал деньги бывшему заместителю губернатора области Алексею Дедову в размере 8 млн рублей.

Когда Васильев был привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого, он признался в даче взятки Дедову в размере 8 млн рублей, а еще и в присвоении 5 млн рублей, — отметил собеседник агентства.

Кроме того, Васильев признался, что обналичивал деньги не только для выплаты зарплат рабочим, но и на личные нужды. Также, по версии следствия, он передавал их бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову.

Дедов также признал вину и сотрудничает со следствием. Оба фигуранта обвиняются по статье о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений.

Ранее Алексей Смирнов признал факты получения взяток в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений и восстановлении инфраструктуры в ДНР. По данным следствия, с сентября 2022 года по август 2024 года Смирнов получил около 30 млн рублей в виде откатов от подрядных организаций.

До этого Мещанский суд продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу до середины декабря. Следствие продолжает выявлять всех причастных к преступной деятельности.

