10 сентября 2025 в 16:36

Экс-губернатору Курской области продлили арест на три месяца

Экс-главе Курской области Смирнову продлили арест по делу о растрате

Мещанский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его бывшему заместителю Алексею Дедову, сообщает ТАСС. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Смирнова А. Б. до 15 декабря и Дедова А. В. — до 16 декабря, — сказала судья.

Смирнову и Дедову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Всего в деле 11 фигурантов. По версии следствия, ущерб бюджету превысил 1 млрд рублей. Средства были выделены на возведение фортификационных сооружений.

Следствие считает, что Смирнов и Дедов руководили организованной группой и организовали хищение. Один из эпизодов связан с растратой денег, перечисленных АО «Корпорация развития Курской области» по договору подряда на строительство двух взводных опорных пунктов погранслужбы.

Ранее стало известно, что Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья добавилась к обвинению в растратах.

