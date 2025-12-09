ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:16

У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей

У экс-главы сибирского ФМБА Баранкина могут изъять имущество на 180 млн рублей

Прокурор Роман Тютюник Прокурор Роман Тютюник Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
У экс-главы ФМБА в Красноярске Бориса Баранкина могут изъять имущество на 180 млн рублей, сообщил прокурор края Роман Тютюник. По его словам, которые приводит ТАСС, региональная прокуратура подготовит иски по этому вопросу.

Было выявлено имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, на 180 млн рублей. <…> Я дал подчиненным поручение подготовить иск об изъятии имущества до конца года, — сказал Тютюник.

Прокурор отметил, что сейчас у Баранкина арестовано имущество на сумму 81 млн рублей. Он добавил, что бывший глава ФМБА мог получить взятку в 16,7 млн рублей.

Ранее Центральный районный суд Красноярска приговорил Бориса Баранкина к шести годам лишения свободы. Следствие установило, что в период руководства учреждением Баранкин использовал средства центра не по назначению. Суд согласился с доводами обвинения.

До этого в Ярославской области возбудили уголовное дело против экс-министра цифрового развития региона Александра Королева. В региональном управлении СК уточнили, что его обвинили в организации схемы получения взяток от местных IT-компаний.

Россия
растраты
ФМБА
Красноярск
иски
