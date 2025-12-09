У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей

У экс-главы ФМБА в Красноярске Бориса Баранкина могут изъять имущество на 180 млн рублей, сообщил прокурор края Роман Тютюник. По его словам, которые приводит ТАСС, региональная прокуратура подготовит иски по этому вопросу.

Было выявлено имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, на 180 млн рублей. <…> Я дал подчиненным поручение подготовить иск об изъятии имущества до конца года, — сказал Тютюник.

Прокурор отметил, что сейчас у Баранкина арестовано имущество на сумму 81 млн рублей. Он добавил, что бывший глава ФМБА мог получить взятку в 16,7 млн рублей.

Ранее Центральный районный суд Красноярска приговорил Бориса Баранкина к шести годам лишения свободы. Следствие установило, что в период руководства учреждением Баранкин использовал средства центра не по назначению. Суд согласился с доводами обвинения.

