Вышедшего из комы экс-главу сибирского ФМБА отправили в колонию Экс-главу ФМБА в Красноярске Баранкина приговорили к шести годам колонии

Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего директора Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Бориса Баранкина к шести годам лишения свободы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Он признан виновным в растрате 15 млн рублей.

К шести годам колонии суд приговорил экс-директора красноярского филиала Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России за растрату 15 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.

Следствие установило, что в период руководства учреждением Баранкин использовал средства центра не по назначению. Суд согласился с доводами обвинения и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В январе Баранкин впал в кому после попытки совершить суицид в изоляторе. Суд из-за этого оставил запрос об аресте чиновника без рассмотрения.

