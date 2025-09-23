«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 09:07

Вышедшего из комы экс-главу сибирского ФМБА отправили в колонию

Экс-главу ФМБА в Красноярске Баранкина приговорили к шести годам колонии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего директора Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Бориса Баранкина к шести годам лишения свободы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Он признан виновным в растрате 15 млн рублей.

К шести годам колонии суд приговорил экс-директора красноярского филиала Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России за растрату 15 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.

Следствие установило, что в период руководства учреждением Баранкин использовал средства центра не по назначению. Суд согласился с доводами обвинения и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В январе Баранкин впал в кому после попытки совершить суицид в изоляторе. Суд из-за этого оставил запрос об аресте чиновника без рассмотрения.

Ранее главе Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — свыше 1,1 млн рублей. Следствие установило, что он издал нормативный акт, ограничивающий права конкурентов в ритуальном бизнесе, за что получил деньги от замдиректора городского дорожного центра. Обвиняемого заключили под стражу.

кома
приговоры
колонии
растраты
Красноярск
суды
