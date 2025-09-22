Главу города Владимира обвинили в получении миллионной взятки Главу Владимира арестовали по подозрению в получении взятки в 1,1 млн рублей

Главу города Владимира Дмитрия Наумова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета России по Владимирской области. Речь идет о сумме свыше 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сам Наумов был заключен под стражу по ходатайству следствия.

Следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — говорится в сообщении.

Было установлено, что при содействии Наумова был издан нормативный акт о похоронном деле, которым ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это глава города получил деньги от замдиректора МКУ «Центр управления городскими дорогами».

