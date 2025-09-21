Суд принял решение по делу экс-министра здравоохранения Архангельска

В Архангельске экс-министр здравоохранения региона был арестован на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. По информации ведомства, Ломоносовский районный суд города таким образом удовлетворил ходатайство следователя.

В состоявшемся заседании Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении бывшего министра здравоохранения Архангельской области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения нового уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. По имеющейся информации, экс-министр был этапирован в один из следственных изоляторов Москвы. Абызов уже отбывает 12-летний срок в колонии строгого режима за создание преступного сообщества и другие коррупционные и экономические преступления.