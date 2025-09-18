Стало известно о следствии по новому делу экс-министра Абызова Против Абызова могут возбудить новое уголовное дело после этапирования

Органы рассматривают возможность возбуждения нового уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, сообщает ТАСС. Как сообщили в правоохранительных органах, экс-министр был этапирован в один из следственных изоляторов Москвы.

Абызов уже отбывает 12-летний срок в колонии строгого режима за создание преступного сообщества и другие коррупционные и экономические преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, связанные с новым уголовным делом, в котором он может стать фигурантом.

Другой источник из силовых структур отметил, что возвращение Абызова в Москву также может быть связано с рассмотрением гражданских исков, где он указан как один из ответчиков. Министр, помимо отбывания срока, был оштрафован на 80 млн рублей в декабре 2023 года, когда суд оглашал приговор.

