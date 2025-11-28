Кассационный суд отменил один запрет для осужденного экс-министра

Бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову разрешили занимать государственные должности после отбытия наказания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции. При этом основная часть приговора, включая 12-летний срок заключения в колонии строгого режима и лишение госнаград, остается без изменений.
Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Абызову и постановил снять дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе после освобождения. В остальном приговор первой инстанции оставлен без изменения, — сказали журналистам в суде.
Авторы напомнили, что в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал экс-министра виновным по целому ряду статей УК РФ. Среди них — создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов.
Прежде апелляционная инстанция незначительно скорректировала приговор, снизив сумму штрафа с 80 до 79,9 млн рублей. В то же время в отношении других фигурантов этого дела сроки наказания были существенно уменьшены.
В настоящее время в отношении Абызова продолжается расследование нового уголовного дела. Речь идет о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба по новому уголовному делу против экс-министра достигает 394 млн рублей. Отмечалось, что вину Абызов не признал.