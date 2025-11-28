Кассационный суд отменил один запрет для осужденного экс-министра Бывшему министру Абызову разрешили вернуться на госслужбу после колонии

Бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову разрешили занимать государственные должности после отбытия наказания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции. При этом основная часть приговора, включая 12-летний срок заключения в колонии строгого режима и лишение госнаград, остается без изменений.

Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Абызову и постановил снять дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе после освобождения. В остальном приговор первой инстанции оставлен без изменения, — сказали журналистам в суде.

Авторы напомнили, что в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал экс-министра виновным по целому ряду статей УК РФ. Среди них — создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов.

Прежде апелляционная инстанция незначительно скорректировала приговор, снизив сумму штрафа с 80 до 79,9 млн рублей. В то же время в отношении других фигурантов этого дела сроки наказания были существенно уменьшены.

В настоящее время в отношении Абызова продолжается расследование нового уголовного дела. Речь идет о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба по новому уголовному делу против экс-министра достигает 394 млн рублей. Отмечалось, что вину Абызов не признал.