День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:52

Кассационный суд отменил один запрет для осужденного экс-министра

Бывшему министру Абызову разрешили вернуться на госслужбу после колонии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову разрешили занимать государственные должности после отбытия наказания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции. При этом основная часть приговора, включая 12-летний срок заключения в колонии строгого режима и лишение госнаград, остается без изменений.

Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Абызову и постановил снять дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе после освобождения. В остальном приговор первой инстанции оставлен без изменения, — сказали журналистам в суде.

Авторы напомнили, что в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал экс-министра виновным по целому ряду статей УК РФ. Среди них — создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов.

Прежде апелляционная инстанция незначительно скорректировала приговор, снизив сумму штрафа с 80 до 79,9 млн рублей. В то же время в отношении других фигурантов этого дела сроки наказания были существенно уменьшены.

В настоящее время в отношении Абызова продолжается расследование нового уголовного дела. Речь идет о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба по новому уголовному делу против экс-министра достигает 394 млн рублей. Отмечалось, что вину Абызов не признал.

Россия
суды
запреты
госслужба
Михаил Абызов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.