В России изменятся требования для поступления на госслужбу В России изменятся правила приема на госслужбу с 1 января 2026

Правительство России обновит правила оформления личной фотографии для поступающих на государственную и муниципальную службу, следует из базы документов правительства РФ. Новые требования вступят в силу с 1 января 2026 года.

Фото должно показывать крупный план головы и верхней части плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно превышать 80% размера всего изображения. Глаза на фото обязаны быть открытыми и не закрытыми волосами. Фото в темных очках или с повязкой допускается только по медицинским показаниям.

Требуемый формат файла — JPEG, JPG, PNG или BMP, размер не более 10 МБ. Фото должно быть цветным размером 6×4 см с разрешением минимум 300 dpi.

Кроме того, данные анкеты будут храниться в ZIP-архиве, а в печатных версиях появятся QR-коды для быстрого доступа к содержимому архива. Минцифры России разработает подробные требования к хранению электронных анкет до января 2025 года.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Алексей Зинчук предложил запретить чиновникам выезд за границу в течение пяти лет после увольнения. По его словам, это связано с отъездом Анатолия Чубайса, который был специальным представителем президента РФ, и другими случаями переезда бывших госслужащих за рубеж.