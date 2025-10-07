Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названа сумма ущерба по новому делу Абызова

«Коммерсант»: сумма ущерба по новому делу Абызова составила 394 млн рублей

Михаил Абызов Михаил Абызов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сумма ущерба по новому уголовному делу против экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова достигает 394 млн рублей, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. На днях его арестовали по делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК), экс-министр вину не признал.

Дело на Абызова завели еще в 2018 году. Его главным фигурантом является бывший топ-менеджер РВК Яна Рязанцева. Обвинение министру предъявили только в сентябре 2025 года. Подсудимый отмечал, что также является потерпевшим, поскольку вкладывал свои средства и потерял их.

Бывший министр уже приговорен к 12 годам лишения свободы за хищение и вывод крупных сумм. Следствие установило, что Абызов и другие фигуранты дела в 2012–2018 годах похитили 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Их также признали виновными в нелегальной предпринимательской деятельности, на которой они заработали 32,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что для проведения следствия по новому делу Абызова этапировали из колонии в Москву. Экс-чиновник содержится в «кремлевском централе», так называют спецблок 99/1 изолятора «Матросская Тишина».

