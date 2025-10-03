Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 00:14

Экс-министру Абызову предъявили новое обвинение

РБК: экс-министра Абызова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На бывшего министра Михаила Абызова, уже отбывающего 12-летний срок, завели новое уголовное дело, пишет РБК со ссылкой на информированные источники. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Несмотря на то что Абызов уже находится в колонии строгого режима, следователям потребовался официальный арест именно в рамках нового обвинения. Столичный суд удовлетворил соответствующее ходатайство 2 октября.

Для проведения следственных действий осужденного этапировали из колонии в столицу. В настоящее время экс-чиновник содержится в «кремлевском централе». Так называют спецблок 99/1 изолятора «Матросская Тишина».

Абызов уже отбывает 12-летний срок в колонии строгого режима за создание преступного сообщества и другие коррупционные и экономические преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, связанные с новым уголовным делом, в котором он может стать фигурантом.

Бизнесмен в 2012–2018 годах занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства. Его задержали в конце марта 2019 года. По данным следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний «Сибэко» и «РЭС» 4 млрд рублей. Фигуранты также причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.

Михаил Абызов
СИЗО
мошенничество
уголовные дела
