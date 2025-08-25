Задержанного врио заместителя губернатора Курской области везут в Москву ТАСС: задержанного по делу о хищении 1 млрд рублей Базарова этапируют в Москву

Силовики этапируют в Москву врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его задержали по делу о хищении 1 млрд рублей, которые были выделены на строительство оборонных сооружений.

Дело расследует следственный департамент МВД. Базарова этапируют в Москву, где проведут с ним следственные действия и изберут меру пресечения, — сказал собеседник агентства.

Информацию о задержании Базарова подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также заявил, что это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Хинштейн выразил уверенность, что следствие объективно разберется в ситуации.

19 августа стало известно, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификаций в регионе, завершено. Мещанский суд Москвы предписал обвиняемым изучать материалы дела до 27 августа.