19 августа 2025 в 21:01

Завершено расследование хищений при возведении фортификаций под Курском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификаций в регионе, завершено, передает ТАСС. Мещанский суд Москвы предписал обвиняемым изучать материалы дела до 27 августа. Оно содержит 36 томов.

Установить срок ознакомления с материалами дела по 27 августа, — заявила судья.

Отмечается, что сторона обвинения запрашивала срок ознакомления до 25 августа. Прокурор заявлял об установленных злоупотреблениях при изучении материалов дела.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск на 1 млрд рублей к организаторам строительства фортификаций в Белгородской области. Они подозреваются в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных на оборону региона.

В иске сказано, что в 2022–2024 годах из федерального бюджета выделили 19,5 млрд рублей на строительство опорных пунктов, блиндажей и других укреплений в граничащих с Украиной районах. Депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что если информация о махинациях подтвердится, то эта ситуация станет крайне тревожным сигналом, вызывающим «серьезные вопросы».

суды
Курская область
хищения
дела
