«Сродни госизмене»: что известно о хищении 1 млрд на оборону в Белгородчине

Генпрокуратура РФ подала иск на 1 млрд рублей к организаторам строительства фортификаций в Белгородской области. Они подозреваются в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных на оборону региона. Опрошенные NEWS.ru эксперты напоминают: в похожих махинациях обвинили чиновников и в Курской области, куда летом 2024 года вторглись украинские войска. Кто и как наживается на безопасности в приграничье и что нужно сделать, чтобы положить этому конец, — в материале NEWS.ru.

Куда делись фортификации в Белгородской области

Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают вице-губернатор Белгородчины Рустэм Зайнуллин, экс-начальник областного управления капитального строительства Алексей Сошников, бизнесмены Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

В иске сказано, что в 2022–2024 годах из федерального бюджета выделили 19,5 млрд рублей на строительство опорных пунктов, блиндажей и других укреплений в граничащих с Украиной районах Белгородской области. Подрядчиком по этому проекту было управление капстроительства, которое до декабря 2022-го возглавлял Сошников. По версии ведомства, они вместе с Зайнуллиным «использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц» для незаконного обогащения за счет средств, выделенных на оборону.

Предположительно, чиновники заключили с фигурирующими в иске компаниями 26 соглашений на 1,139 млрд рублей. Из этой суммы бизнесмены якобы получили почти 925 млн «благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова. Прокуратура утверждает, что часть средств прогнали через компании доверенных лиц вице-губернатора — Зимина и Новикова — и передали чиновнику. При этом «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» не выполнили обязательств по строительству объектов, а сроки исполнения договоров неоднократно переносили.

Рустэм Зайнуллин Фото: belregion.ru

Зайнуллин, Зимин, Новиков и Петряков находятся в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сошников проходит по делу в качестве свидетеля, а местонахождение Боровлева неизвестно.

Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru заявил, что если информация о махинациях подтвердится, то эта ситуация станет крайне тревожным сигналом, вызывающим «серьезные вопросы». «Важно понимать, что за всеми этими недоработками — жизни тысяч людей и безопасность нашей страны. Когда речь идет о безопасности приграничного региона, подобные обвинения в хищениях и недобросовестном выполнении работ — это из ряда вон выходящее событие», — подчеркнул политик.

О каких еще злоупотреблениях известно

В марте 2025 года суд в Курске удовлетворил аналогичный иск, ответчиками по которому выступали бывшие руководители региональной Корпорации развития. Это ведомство в том числе отвечало за установку оборонительных сооружений. Фигурантами дела стали экс-глава корпорации Владимир Лукин и его заместители, а также Алексей Смирнов, возглавлявший регион с мая по декабрь 2024 года. С ответчиков взыскали 4,1 млрд рублей.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с NEWS.ru отметил, что именно махинации привели к прорыву подразделений ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года.

Алексей Смирнов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Когда в Курскую область губернатором (временно исполняющим обязанности губернатора. — NEWS.ru) пришел Александр Хинштейн, он обнародовал, как миллиарды в регионе ушли на то, чтобы ничего не делать, и поэтому мы получили там украинских оккупантов. Негатив, который переполнил чашу терпения нашего главнокомандующего, уже привел к той стадии, когда мы стали этих людей вытаскивать за уши и реально спрашивать, где деньги и почему они это допустили», — сказал собеседник.

Как пресечь хищения в регионах

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на несовершенства законодательства. По его словам, коррупционеры пока еще пользуются шансом уйти от ответственности, руководствуясь правилом «не пойман — не вор».

«Порой весь город и весь регион знают, что тот или иной чиновник — вор. Потому что понастроил себе дворцов, накупил лимузинов и прочей роскоши явно не на зарплату. А правоохранительные органы то ли не знают, то ли закрывают глаза на это. Разговор с такими „слугами народа“ должен быть короткий», — заметил парламентарий.

Политик подчеркнул: присвоение бюджетных средств сродни госизмене, особенно когда речь идет об обороноспособности государства. Миронов считает, что презумпция невиновности для людей, состоящих на госслужбе, должна быть отменена.

Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Казнокрады не просто воруют деньги из бюджета — они фактически помогают врагу. И это не фигура речи, а суровая реальность наших дней. Формулировка „специальная военная операция“ должна подразумевать строгость к преступникам и изменникам по законам военного времени. Необходимо ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение для чиновников. Если они живут не по зарплате, не могут подтвердить законность приобретения имущества — своего и своих родственников — это уже основание для уголовного дела с последующей конфискацией», — резюмировал политик.

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