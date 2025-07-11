«Сродни госизмене»: что известно о хищении 1 млрд на оборону в Белгородчине

Генпрокуратура РФ подала иск на 1 млрд рублей к организаторам строительства фортификаций в Белгородской области. Они подозреваются в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных на оборону региона. Опрошенные NEWS.ru эксперты напоминают: в похожих махинациях обвинили чиновников и в Курской области, куда летом 2024 года вторглись украинские войска. Кто и как наживается на безопасности в приграничье и что нужно сделать, чтобы положить этому конец, — в материале NEWS.ru.
Куда делись фортификации в Белгородской области
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают вице-губернатор Белгородчины Рустэм Зайнуллин, экс-начальник областного управления капитального строительства Алексей Сошников, бизнесмены Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».
В иске сказано, что в 2022–2024 годах из федерального бюджета выделили 19,5 млрд рублей на строительство опорных пунктов, блиндажей и других укреплений в граничащих с Украиной районах Белгородской области. Подрядчиком по этому проекту было управление капстроительства, которое до декабря 2022-го возглавлял Сошников. По версии ведомства, они вместе с Зайнуллиным «использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц» для незаконного обогащения за счет средств, выделенных на оборону.
Предположительно, чиновники заключили с фигурирующими в иске компаниями 26 соглашений на 1,139 млрд рублей. Из этой суммы бизнесмены якобы получили почти 925 млн «благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова. Прокуратура утверждает, что часть средств прогнали через компании доверенных лиц вице-губернатора — Зимина и Новикова — и передали чиновнику. При этом «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» не выполнили обязательств по строительству объектов, а сроки исполнения договоров неоднократно переносили.
Зайнуллин, Зимин, Новиков и Петряков находятся в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сошников проходит по делу в качестве свидетеля, а местонахождение Боровлева неизвестно.
Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru заявил, что если информация о махинациях подтвердится, то эта ситуация станет крайне тревожным сигналом, вызывающим «серьезные вопросы». «Важно понимать, что за всеми этими недоработками — жизни тысяч людей и безопасность нашей страны. Когда речь идет о безопасности приграничного региона, подобные обвинения в хищениях и недобросовестном выполнении работ — это из ряда вон выходящее событие», — подчеркнул политик.
О каких еще злоупотреблениях известно
В марте 2025 года суд в Курске удовлетворил аналогичный иск, ответчиками по которому выступали бывшие руководители региональной Корпорации развития. Это ведомство в том числе отвечало за установку оборонительных сооружений. Фигурантами дела стали экс-глава корпорации Владимир Лукин и его заместители, а также Алексей Смирнов, возглавлявший регион с мая по декабрь 2024 года. С ответчиков взыскали 4,1 млрд рублей.
Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с NEWS.ru отметил, что именно махинации привели к прорыву подразделений ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года.
«Когда в Курскую область губернатором (временно исполняющим обязанности губернатора. — NEWS.ru) пришел Александр Хинштейн, он обнародовал, как миллиарды в регионе ушли на то, чтобы ничего не делать, и поэтому мы получили там украинских оккупантов. Негатив, который переполнил чашу терпения нашего главнокомандующего, уже привел к той стадии, когда мы стали этих людей вытаскивать за уши и реально спрашивать, где деньги и почему они это допустили», — сказал собеседник.
Как пресечь хищения в регионах
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на несовершенства законодательства. По его словам, коррупционеры пока еще пользуются шансом уйти от ответственности, руководствуясь правилом «не пойман — не вор».
«Порой весь город и весь регион знают, что тот или иной чиновник — вор. Потому что понастроил себе дворцов, накупил лимузинов и прочей роскоши явно не на зарплату. А правоохранительные органы то ли не знают, то ли закрывают глаза на это. Разговор с такими „слугами народа“ должен быть короткий», — заметил парламентарий.
Политик подчеркнул: присвоение бюджетных средств сродни госизмене, особенно когда речь идет об обороноспособности государства. Миронов считает, что презумпция невиновности для людей, состоящих на госслужбе, должна быть отменена.
«Казнокрады не просто воруют деньги из бюджета — они фактически помогают врагу. И это не фигура речи, а суровая реальность наших дней. Формулировка „специальная военная операция“ должна подразумевать строгость к преступникам и изменникам по законам военного времени. Необходимо ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение для чиновников. Если они живут не по зарплате, не могут подтвердить законность приобретения имущества — своего и своих родственников — это уже основание для уголовного дела с последующей конфискацией», — резюмировал политик.
Читайте также:
Украл деньги на оборону Курщины от ВСУ? В чем вина экс-губернатора Смирнова
Кто провалил оборону Курской области: сколько денег украли на фортификациях
«Страха не было»: участник операции «Поток» в Судже раскрыл ее детали