Трамп может снять запрет на дальнобойное оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп готовится снять запрет на использование дальнобойного оружия украинской стороной, передает слова сенатора-республиканца Линдси Грэма издание All Israel News. По мнению политика, это якобы поспособствует урегулированию на Украине.

Грэм заявил, что мера будто бы позволит Киеву наносить более серьезный ущерб. Речь идет о снятии ограничений на использование Украиной ракет большой дальности.

Ранее республиканец пригрозил в соцсетях, что Сенат США якобы может рассмотреть закон о присвоении России статуса страны — спонсора терроризма. Грэм подчеркнул, что этот статус способен заметно осложнить для Москвы ведение бизнеса.

Также сенатор заявлял, что конфликт может закончиться до католического Рождества (25 декабря), если состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Грэм назвал такой прогноз оптимистичным. Отмечается, что сенатор не принимал участие в саммите России и США в Анкоридже на Аляске из-за особого статуса в РФ.