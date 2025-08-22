Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 04:04

Сенатор Грэм пригрозил наделить Россию статусом «спонсора терроризма»

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат США может рассмотреть закон о присвоении России статуса страны — спонсора терроризма, пригрозил в социальной сети Х парламентарий Линдси Грэм. Он потребовал немедленного возвращения Украине якобы похищенных детей. Грэм подчеркнул, что этот статус способен заметно осложнить для Москвы ведение бизнеса.

Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством — спонсором терроризма, если она не вернет детей, — написал он.

Ранее сообщалось, что во время саммита на Аляске президент США Дональд Трамп лично вручил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании. Первая леди обратилась к главе государства с обеспокоенностью о положении детей на Украине и в России. Особое внимание в послании уделялось упоминанию о якобы происходящих похищениях детей.

До этого стало известно, что у семьи украинских беженцев пытались отнять сына и дочь в город Нарден в Нидерландах. Семья бежала в Евросоюз из Артемовска. Полиция и спецслужбы нагрянули на четвертый день пребывания в гостинице. Детей забрали в распределительный центр.

