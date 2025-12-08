Стало известно имя нового генконсула России в Стамбуле

Стало известно имя нового генконсула России в Стамбуле Александра Калачева назначили новым генконсулом России в Стамбуле

Новым генеральным консулом России в Стамбуле назначен Александр Калачев, передает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. По данным ведомства, он сменил на этом посту Андрея Буравова.

Приказом Министерства иностранных дел РФ Калачев Александр Александрович назначен генеральным консулом РФ в Стамбуле, Турецкая Республика, — сказано в сообщении.

Калачев поступил на дипломатическую службу в 2002 году. В 2005–2011 годах работал в генеральном консульстве России в Нью-Йорке, а также занимал пост генерального консула России в Брно в 2020–2022 годах.

Ранее президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра обороны страны. Бывший командующий группировкой войск «Юг» Александр Санчик получил должность замглавы Минобороны РФ.

Также Сергей Медведев был назначен начальником штаба группировки «Юг». Как уточняется, он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Санчика.

До этого Путин назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, говорится в тексте указа на портале правовых актов. До этого Булыга занимал пост заместителя министра обороны.