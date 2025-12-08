ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 22:38

Стало известно имя нового генконсула России в Стамбуле

Александра Калачева назначили новым генконсулом России в Стамбуле

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новым генеральным консулом России в Стамбуле назначен Александр Калачев, передает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. По данным ведомства, он сменил на этом посту Андрея Буравова.

Приказом Министерства иностранных дел РФ Калачев Александр Александрович назначен генеральным консулом РФ в Стамбуле, Турецкая Республика, — сказано в сообщении.

Калачев поступил на дипломатическую службу в 2002 году. В 2005–2011 годах работал в генеральном консульстве России в Нью-Йорке, а также занимал пост генерального консула России в Брно в 2020–2022 годах.

Ранее президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра обороны страны. Бывший командующий группировкой войск «Юг» Александр Санчик получил должность замглавы Минобороны РФ.

Также Сергей Медведев был назначен начальником штаба группировки «Юг». Как уточняется, он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Санчика.

До этого Путин назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, говорится в тексте указа на портале правовых актов. До этого Булыга занимал пост заместителя министра обороны.

МИД РФ
Стамбул
генконсульства
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо «захлопнулось» над Краснодаром
Песков высказался об итогах переговоров США и Украины
НОК Украины требует отстранить российских фигуристов от Олимпиады-2026
Долина спела после скандала, Киркоров блистал стразами: все о «Песне года»
Фон дер Ляйен назвала ключевой акт защиты Евросоюза
Стало известно имя нового генконсула России в Стамбуле
Путин продлил согласование резидентами РФ в ЦБ покупок долей за рубежом
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа до конца года
Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»
Крыса запрыгнула в квартиру россиян через окно и попала на видео
Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке
В Японии назвали число пострадавших от землетрясения
Футболисту Мостовому вручили награду за победу в премии «Джентльмен года»
Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса
Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов
Путин обновил состав Совета по правам человека
ОНФ предложил новый подход психологической поддержки участников СВО
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Россия

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.