20 ноября 2025 в 23:44

Названо имя нового командующего Южной группировкой ВС России

Командующим Южной группировкой ВС России стал Сергей Медведев

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Командующим Южной группировкой ВС России назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев. Как уточняется, он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Санчика, направленного президентом России в заместители министра обороны, передает пресс-служба Кремля.

Такая информация появилась после того, как президент России Владимир Путин провел совещание с участием командующих группировок «Запад» и «Юг», а также главой Генштаба ВС РФ Валерием Герсимовым. В ходе него Путин заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий.

Ранее Василий Осьмаков, занимавший пост первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, был назначен на должность заместителя министра обороны России. О его назначении объявил глава военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны стран СНГ. От прежней должности Осьмакова освободили 21 октября.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что новый замминистра обороны не имеет военного опыта, но обладает глубокими знаниями в сфере оборонной промышленности и владеет арабским языком. По его мнению, это может усилить позиции Москвы перед геополитическими оппонентами и укрепить партнерские отношения со странами Ближнего Востока.

