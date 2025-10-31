Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:56

У главы Минобороны России появился новый заместитель

Бывший чиновник Минпромторга Осьмаков назначен замминистра обороны России

Василий Осьмаков Василий Осьмаков Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назначен на должность заместителя министра обороны России, объявил глава военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ. От предыдущей должности его освободили 21 октября.

Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе, — отметил он.

Ранее Белоусов заявил, что Россия готова расширять военное сотрудничество с Казахстаном. По его словам, взаимодействие двух стран в этой сфере является ключевым фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

До этого российский лидер Владимир Путин назначил генерал-полковника и Героя России Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. С начала СВО он руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали», находясь на посту командующего 8-й армией. Мордвичев является выпускником Новосибирского высшего общевойскового командного училища.

