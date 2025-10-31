«Ключевой фактор»: Белоусов о военном сотрудничестве с Казахстаном

Россия готова расширять военное сотрудничество с Казахстаном, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с главой казахстанского оборонного ведомства Дауреном Косановым. По его словам, взаимодействие двух стран в этой сфере является ключевым фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Глава Минобороны РФ отметил достигнутый высокий уровень отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур — ОДКБ, СНГ и ШОС. Белоусов также констатировал, что сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности, и выразил готовность Москвы и дальше его наращивать.

Ранее президент России Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и на международной арене. Путин также пожелал Токаеву здоровья и успехов, а гражданам страны — благополучия и процветания.