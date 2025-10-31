Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:01

«Ключевой фактор»: Белоусов о военном сотрудничестве с Казахстаном

Белоусов: Россия готова наращивать военное сотрудничество с Казахстаном

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/РИА Новости

Россия готова расширять военное сотрудничество с Казахстаном, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с главой казахстанского оборонного ведомства Дауреном Косановым. По его словам, взаимодействие двух стран в этой сфере является ключевым фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Российско-казахстанское сотрудничество в военной области — ключевой фактор сохранения стабильности в Центральной Азии, — заявил Белоусов.

Глава Минобороны РФ отметил достигнутый высокий уровень отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур — ОДКБ, СНГ и ШОС. Белоусов также констатировал, что сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности, и выразил готовность Москвы и дальше его наращивать.

Ранее президент России Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и на международной арене. Путин также пожелал Токаеву здоровья и успехов, а гражданам страны — благополучия и процветания.

Андрей Белоусов
Минобороны
Казахстан
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.