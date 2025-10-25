Путин отметил важность визита Токаева в Россию

Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, подчеркнув уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Текст послания опубликовало в своем Telegram-канале посольство РФ в Казахстане.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Этому, несомненно, будет способствовать и ваш предстоящий государственный визит в Российскую Федерацию, — говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил, что Казахстан движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Путин пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана благополучия и процветания.

