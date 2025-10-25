Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 09:06

Путин отметил важность визита Токаева в Россию

Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем республики

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, подчеркнув уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Текст послания опубликовало в своем Telegram-канале посольство РФ в Казахстане.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Этому, несомненно, будет способствовать и ваш предстоящий государственный визит в Российскую Федерацию, — говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил, что Казахстан движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Путин пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана благополучия и процветания.

Ранее президент России посетил юбилейный вечер народного артиста РСФСР, режиссера и актера Никиты Михалкова в театре «Мастерская 12». Глава государства лично поздравил режиссера с его 80-летием во время торжественного мероприятия.

Владимир Путин
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
политика
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Раскрыты возможные потери ЕС при попытке конфискации российских активов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.