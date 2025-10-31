В Госдуме дали оценку новому замминистра обороны Осьмакову

Новый заместитель министра обороны Василий Осьмаков не имеет военного прошлого, но прекрасно разбирается в оборонной промышленности и владеет арабским языком, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что это может усилить позиции Москвы перед лицом геополитических противников и укрепить партнерские отношения на Ближнем Востоке.

Дело в том, что командует вооруженными силами Генштаб, военные люди, а вопрос снабжения вооруженных сил, общего руководства — это Министерство обороны. И то, что человек, о котором очень хорошо отзываются, разбирается в оборонном комплексе, а сейчас, вы знаете, современная техника, помимо боевого духа, имеет огромнейшее влияние. Тем более что у нас президент поставил четкую задачу: минимум потерь — воевать больше оружием, а не личным составом, то это [назначение] очень хорошо, — заявил он.

Осьмаков был первым замминистра промышленности и торговли России. Его своим новым заместителем объявил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

До этого Белоусов заявил, что Россия готова расширять военное сотрудничество с Казахстаном. По его словам, взаимодействие двух стран в этой сфере является ключевым фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.