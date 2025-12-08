Захарова раскрыла, какой эффект Стратегия США может оказать на Европу Захарова: новая Стратегия США может подействовать на Европу отрезвляюще

Москва рассчитывает, что обновленная Стратегия национальной безопасности США подействует отрезвляюще на так называемую европейскую партию войны, заявила представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она отметила, что оценки России и США относительно тревожных процессов в Европе совпадают.

В этом отношении остается надеяться, что новая американская Стратегия национальной безопасности окажет на европейскую «партию войны» столь же отрезвляющее воздействие, как и недавние высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина об абсурдности европейских «мотивировок» подготовки к некой «войне с Россией», — заявила дипломат.

При этом Захарова отметила, что Россия обеспокоена наличием «конфликтного языка» по отношению к Китаю в обновленной американской доктрине. Она также указала, что Москву настораживают призывы Вашингтона к партнерам расширить доступ к своим портам.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что новая американская Стратегия содержит положения, создающие основу для продолжения совместных усилий России и США по урегулированию украинского кризиса. По ее словам отдельные элементы документа открывают путь для конструктивного поиска мирного решения.