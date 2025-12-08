ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 20:53

Россиянам рассказали об опасности искусственных елок

Эколог Рыбальченко: искусственные ели могут вредить здоровью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Искусственные новогодние елки из поливинилхлорида (ПВХ) представляют опасность для здоровья людей и экологии, предупредил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко в интервью Telegram-каналу Readovka. По его словам, такой декор выделяет вредные вещества.

Искусственные ели могут иметь химический запах, отметил эксперт. К тому же, они пожароопасны и наносят ущерб природе при утилизации, в отличие от натурального дерева, которое очищает воздух и укрепляет иммунитет.

Ранее строительный эксперт и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев заявил, что регулярное опрыскивание ветвей новогодней елки водой способствует увеличению срока ее сохранности. По его словам, перед тем как устанавливать дерево, также необходимо обновить срез на стволе, чтобы улучшить его способность поглощать влагу.

Кроме того, юрист Илья Русяев заявил, что за незаконную вырубку живой ели грозит административный штраф величиной до 5 тыс. рублей. По его словам, в случае совершения данного проступка в значительных объемах его могут переквалифицировать в уголовное деяние.

Ели
деревья
Новый год
экология
