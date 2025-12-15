Новый год-2026
15 декабря 2025

Россиянам посоветовали понюхать елку перед покупкой

«Вечерняя Москва»: определить свежесть елки можно по запаху

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При выборе живой новогодней ели важно убедиться в ее свежести и отсутствии плесени, поделился с «Вечерней Москвой» директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев. Он порекомендовал россиянам обязательно понюхать дерево, прежде чем купить его.

Если ее (ель. — NEWS.ru) хранили не на сухом прохладном складе, а, например, на улице, то у нее может появиться несвежий запах, — объяснил эксперт.

По словам Пухарева, перед проверкой следует попросить продавца снять с ели упаковочную сетку. После этого дерево следует встряхнуть и слегка постучать стволом о землю. Он отметил, что небольшое осыпание иголок — нормальное явление, но при проведении рукой по веткам на ладони не должно оставаться хвои. Эксперт также посоветовал обратить внимание на ветки: если они гибкие и источают хвойный аромат, то дерево свежее.

Также перед покупкой важно заранее определиться с размером дерева, учитывая высоту потолков. Кроме того, стоит помнить, что ели традиционно осыпаются сильнее, чем сосны или пихты.

Ранее в Россельхозбанке сообщили, что жители России за 2025 год съедят порядка 1 млн тонн мандаринов. Треть из них окажется на столе в предновогодние недели.

