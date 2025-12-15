В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России Россельхозбанк: россияне за год съедят около 1 млн тонн мандаринов

Жители России за 2025 год съедят порядка 1 млн тонн мандаринов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. Как сообщается, при этом треть из них окажется на столе в предновогодние недели.

В среднем за год мандарины занимают порядка 10% во «фруктовой тарелке» россиянина. Однако в зимний период, особенно в предновогодние недели, их доля возрастает кратно: на это время приходится порядка трети всего годового объема потребления... Ежегодный спрос, составляющий порядка 1 млн тонн, реализуется импортом, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что цены на мандарины к Новому году вырастут на 7–10%. Он отметил, что сейчас цитрусы можно купить в магазинах по цене от 130 до 270 рублей.

До этого гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал, что аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и пациентам с нарушениями работы почек опасно употреблять мандарины. Особую осторожность следует проявлять и тем, у кого контролируемый сахарный диабет второго типа.