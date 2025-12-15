Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:44

В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России

Россельхозбанк: россияне за год съедят около 1 млн тонн мандаринов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жители России за 2025 год съедят порядка 1 млн тонн мандаринов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. Как сообщается, при этом треть из них окажется на столе в предновогодние недели.

В среднем за год мандарины занимают порядка 10% во «фруктовой тарелке» россиянина. Однако в зимний период, особенно в предновогодние недели, их доля возрастает кратно: на это время приходится порядка трети всего годового объема потребления... Ежегодный спрос, составляющий порядка 1 млн тонн, реализуется импортом, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что цены на мандарины к Новому году вырастут на 7–10%. Он отметил, что сейчас цитрусы можно купить в магазинах по цене от 130 до 270 рублей.

До этого гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал, что аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и пациентам с нарушениями работы почек опасно употреблять мандарины. Особую осторожность следует проявлять и тем, у кого контролируемый сахарный диабет второго типа.

Россия
мандарины
фрукты
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.