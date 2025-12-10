ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 12:38

Экономист ответил, на сколько подорожают мандарины в конце декабря

Экономист Белхароев: к Новому году цены на мандарины вырастут на 7-10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цены на мандарины к Новому году вырастут на 7-10%, рассказал «Финансам Mail» эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Он отметил, что сейчас цитрусы можно купить в магазинах по цене от 130 до 270 рублей.

Полагаю, что до конца декабря поэтапно стоимость вырастет, но не более чем на 7-10%. Так как мандаринов завезено много, у поставщиков товар имеется в наличии, соответственно, более завышать стоимость невозможно по той причине, что они и так дорогие, — рассказал Белхароев.

Экономист отметил, что стоимость после праздника продолжит снижаться из-за традиционных распродаж. По его словам, цена мандаринов различается в зависимости от страны-производителя и торговой сети.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал, что аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и пациентам с нарушениями работы почек опасно употреблять мандарины. Особую осторожность следует проявлять и тем, у кого контролируемый сахарный диабет второго типа.

