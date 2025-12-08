ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 20:27

Захарова увидела в стратегии США основу для сотрудничества с Россией

Захарова: стратегия США закладывает основу для совместных усилий по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Новая американская Стратегия национальной безопасности содержит положения, создающие основу для продолжения совместных усилий России и США по урегулированию украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что отдельные элементы документа открывают путь для конструктивного поиска мирного решения.

При этом стоит особо подчеркнуть, что отдельные положения документа в отношении украинского кризиса закладывают основу для продолжения наших с американцами совместных конструктивных усилий по поиску путей мирного урегулирования, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты The Daily Telegraph заявили, что активное наступление российских войск в зоне специальной военной операции способно стать весомым аргументом в переговорах с Соединенными Штатами. Издание также указывает, что одной из главных трудностей для ВСУ является чрезмерно растянутая линия соприкосновения, что снижает их оборонительные возможности.

Кроме того, политолог Федор Лукьянов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно воздерживается от комментариев по поводу американского плана мирного урегулирования с Россией до своей встречи с европейскими руководителями. По мнению аналитика, на предстоящих переговорах в Лондоне партнеры будут уговаривать украинского главу не соглашаться на односторонние уступки.

