07 декабря 2025 в 11:00

Больше никаких блинов и оладий! Вместо них — тыквенные маффины с сырно-творожной шапкой: влажные и ароматные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда традиционные блины и оладьи приелись, а душа просит чего-то нового, но такого же домашнего и уютного, эти маффины становятся идеальным открытием. Они сочетают в себе сладость запеченной тыквы, пряные нотки корицы и нежнейшую творожно-сырную шапку, которая превращает простую выпечку в изысканное лакомство. Главное преимущество — бесподобно влажный и ароматный мякиш, который не сохнет даже на следующий день. Это блюдо не только радует вкусом, но и дарит пользу осеннего овоща, а порционная форма делает его удобным для завтрака, перекуса или детского полдника.

Для приготовления вам понадобится: для маффинов — 250 г тыквенного пюре (отварной или запеченной тыквы), 2 яйца, 100 г сахара, 80 мл растительного масла, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, щепотка мускатного ореха; для шапки — 200 г творога, 100 г сливочного сыра (типа «Филадельфия»), 3 ст. л. сахарной пудры, 1 яйцо, 1 ст. л. кукурузного крахмала. Тыквенное пюре смешайте с яйцами, сахаром и маслом. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и специями, аккуратно замесите тесто. Разложите его по формочкам для маффинов, заполнив на 2/3. Для шапки взбейте творог, сливочный сыр, сахарную пудру, яйцо и крахмал до однородности. Сверху на каждую порцию теста выложите по ложке творожной массы. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до сухой зубочистки. Дайте маффинам остыть в форме 10 минут. Подавайте теплыми или полностью охлажденными.

