02 января 2026 в 20:31

Винегрет с квашеной капустой: легкий салат, который запускает пищеварение и дарит энергию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
После новогоднего марафона из майонезных салатов организму требуется легкая и полезная пища. Идеальным спасением станет классический винегрет с квашеной капустой. Этот легкий салат запускает пищеварение и дарит энергию.

Вкус винегрета — это яркая гармония сладковатой свеклы, соленых огурцов и капусты, нежного картофеля и пикантного лука. Кислая капуста и соленые огурцы стимулируют пищеварение, свекла и картофель богаты клетчаткой, а растительное масло помогает усвоению витаминов.

Для салата вам понадобится: 2 средние отварные свеклы, 2 отварные картофелины, 1–2 соленых огурца, 100 г квашеной капусты, 1 небольшая луковица (лучше красная), 3–4 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла, соль, перец по вкусу. Все овощи очистите и нарежьте небольшими кубиками примерно одинакового размера. Лук нарежьте мелкими кубиками. Квашеную капусту при необходимости отожмите от лишнего рассола. Сложите все ингредиенты в салатницу, полейте маслом, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить салат с куриной печенью: выглядит дорого, обходится в копейки.

Проверено редакцией
