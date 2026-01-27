Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:30

Свеклу больше не варю, а тушу: такой рецептик всю зиму выручает, а винегрета вообще не хочется

Фото: D-NEWS.ru
Свёкла — тот самый овощ, который не надоедает никогда. Но стоит один раз приготовить её не привычным способом, а потушить с луком, как обычный винегрет отходит на второй план. Свёкла получается насыщенной, сладкой и ароматной, а готовится проще простого. Зимой этот рецепт у меня идёт на ура — и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Самое главное, не солить и не добавлять воду.

Ингредиенты:

  • Свёкла — 2–3 шт. (примерно 500–600 г)
  • Лук репчатый — 1 крупная головка (120–150 г)
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сахар — ½ ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовлю: Свёклу очищаю и натираю на крупной тёрке или нарезаю тонкой соломкой. Лук режу полукольцами и обжариваю на сковороде с толстым дном в растительном масле до лёгкой золотистости. Добавляю свёклу, аккуратно перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне до готовности. Свёкла сама даёт сок, поэтому воду не добавляю. В конце кладу лавровый лист, щепотку сахара и немного перца. Если хочется более яркого вкуса, снимаю крышку и даю свёкле слегка подрумяниться — появляется приятная карамельная нотка. Такая тушёная свёкла получается настолько вкусной, что про винегрет вспоминаю всё реже. Простое блюдо, а зимой выручает постоянно.

Ранее мы делились рецептом курочки, который подсказал знакомый повар. Просто — но есть необъяснимый шик и классный вкус.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
