Единая Россия взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года В ЕР решили создать долгосрочное видение развития технологий в РФ до 2050 года

Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» определил приоритетные направления работы на развитию технологий в РФ, следует из данных на сайте партии. В фокусе внимания окажутся искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии и космос.

Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» определил темы профильных заседаний. Его приоритетами работы стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь, — сказано в сообщении.

Планируется сформировать долгосрочное видение технологического развития России до 2050 года. Механизм предполагает ежегодное обновление стратегии с учетом новых инициатив.

