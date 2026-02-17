Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 00:44

Единая Россия взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года

В ЕР решили создать долгосрочное видение развития технологий в РФ до 2050 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» определил приоритетные направления работы на развитию технологий в РФ, следует из данных на сайте партии. В фокусе внимания окажутся искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии и космос.

Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» определил темы профильных заседаний. Его приоритетами работы стали искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии, новые материалы, энергетика нового поколения, беспилотные системы, космос и связь, — сказано в сообщении.

Планируется сформировать долгосрочное видение технологического развития России до 2050 года. Механизм предполагает ежегодное обновление стратегии с учетом новых инициатив.

Ранее эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов рассказал, что сотрудники во время использования ИИ в рабочих целях делятся конфиденциальной информацией компании. Он отметил, что с помощью специально составленных промтов в дальнейшем эту информацию могут получить мошенники.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в России могут окончательно заблокировать Google, но на данный момент это нецелесообразно. По мнению депутата, Роскомнадзор рассчитывает на возвращение компании в РФ, чтобы получить от нее деньги с назначенных штрафов.

