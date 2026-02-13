Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 07:14

«Дождаться счастливого момента»: в Госдуме допустили блокировку Google в РФ

Депутат Госдумы Свинцов: блокировка Google в России сейчас нецелесообразна

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блокировка Google в России возможна, но на данный момент нецелесообразна, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его мнению, Роскомнадзор рассчитывает на возвращение компании в РФ, чтобы получить от нее деньги с назначенных штрафов.

На мой взгляд, это (блокировка Google. — NEWS.ru) вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги, — подчеркнул депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что присутствие зарубежных мессенджеров на российском рынке способствует развитию национального сервиса MAX. Однако иностранные платформы обязаны строго соблюдать российское законодательство, уточнил он.

До этого стало известно, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». При этом технический домен whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me продолжают функционировать.

Google
Россия
Роскомнадзор
блокировки
