Путин присвоил звание заслуженного артиста актеру Театра на Таганке

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ актеру Театра на Таганке Алексею Гришину, следует из данных на официальном портале правовой информации. Согласно документу, почетного звания также удостоены главный дирижер рязанского хора имени Попова Александр Орешкин и артист театра имени Камала из Казани Ильдус Абрахманов.

Все трое отмечены за вклад в развитие отечественного искусства. Указ вступил в силу с момента подписания.

Ранее музыкант и депутат Государственной думы Денис Майданов удостоен звания «Народный артист Российской Федерации», соответствующий указ подписал лидер России. Согласно документу, решение принято в связи с вкладом исполнителя в развитие российской культуры.

До этого Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд». В соответствующем документе отмечался большой вклад руководителя телеканала в развитие СМИ, а также его многолетняя добросовестная работа.

Кроме того, автор песен музыкальных групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов был удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Решение о награждении принял Владимир Путин