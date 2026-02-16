Майданов удостоился почетного звания от Путина

Музыкант и депутат Государственной думы Денис Майданов удостоен звания народного артиста Российской Федерации, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, решение принято в связи с вкладом исполнителя в развитие российской культуры.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить звание «Народный артист РФ» <…> Майданову Денису Васильевичу, — сказано в указе.

Ранее сообщалось, что Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд». В соответствующем документе отмечался большой вклад руководителя телеканала в развитие СМИ, а также его многолетняя добросовестная работа.

До этого режиссер Никита Михалков стал обладателем Гран-при национальной литературной премии «Слово». Награду в 3 млн рублей народному артисту вручил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Прежде автор песен музыкальных групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов был удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Решение о награждении принял Владимир Путин.