Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств автору песен «Любэ»

Автор песен музыкальных групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Решение о награждении принял президент России Владимир Путин. Соответствующий указ, подписанный главой государства, разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

О награждении государственными наградами Российской Федерации. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. <…> Шаганову Александру Алексеевичу — артисту, поэту общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Игоря Матвиенко», город Москва, — говорится в документе.

Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев присвоил бывшему бойцу ММА Федору Емельяненко звание заслуженного тренера России по самбо. В спортивной федерации подчеркнули, что высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств.