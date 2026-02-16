Зимняя Олимпиада — 2026
Заливаю шипящим маслом специи: азиатский салат с говядиной — очень вкусный и яркий

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат покоряет не только вкусом, но и эффектной подачей: горячее масло, специи и чеснок начинают шипеть, раскрывая аромат по всей кухне. В итоге получается сочное мясо, хрустящие овощи и насыщенная азиатская заправка, от которой невозможно оторваться. Идеальный вариант для праздничного стола, ужина или когда хочется чего-то необычного и очень вкусного.

Ингредиенты: говядина — 300 г, свежий огурец — 1 шт., морковь — 1 шт., красный болгарский перец — 1/2 шт., жёлтый болгарский перец — 1/2 шт., зелёный лук — по вкусу, чеснок — 3–4 зубчика, соль — по вкусу, чёрный перец — 1/3 ч. л., паприка — 1 ч. л., соевый соус — 30 мл, растительное масло — 30 мл.

Говядину и овощи нарезают длинной тонкой соломкой и перекладывают в глубокую миску. Добавляют мелко нарезанный чеснок, специи, соль и соевый соус. Растительное масло хорошо разогревают до горячего состояния и сразу выливают на салат — чеснок и специи начинают приятно шипеть и раскрывать аромат. Всё тщательно перемешивают, накрывают пищевой плёнкой и убирают в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше — на ночь. За это время салат пропитывается и становится ещё вкуснее и насыщеннее.

Ранее мы делились рецептом к Масленице. Торт «Рафаэлло» с творогом: вкуснее не придумаешь.

