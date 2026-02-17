Британским туристам в ОАЭ пригрозили спецрейсами в Москву The Sun: британцем пригрозили якобы экстрадицией в Москву из ОАЭ

В Великобритании начали запугивать соотечественников, отдыхающих в ОАЭ, передает The Sun. Журналисты утверждают, что якобы любого британца могут депортировать в Россию за неосторожный пост в соцсетях.

Генеральный директор организации «Задержанные в Дубае» Рада Стерлинг пояснила, что экстрадиция якобы стала инструментом политических переговоров. По ее словам, эмиратский курорт якобы превратился в своеобразную передаточную станцию.

Поводом для публикаций стала выдача России подозреваемого в покушении на генерала Любомира Корбы. Правозащитников возмутила скорость, с которой ОАЭ избавились от опасного гостя.

Ранее Фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево Ваге Хачатрян экстрадирован в Россию. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в мае 2025 года.

До этого Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за ее пределами.