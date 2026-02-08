В Россию экстрадировали фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО Подозреваемого в хищениях у бойцов СВО Хачатряна экстрадировали в Россию

Фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево Ваге Хачатрян экстрадирован в Россию, сообщает ТАСС. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в мае 2025 года.

Обвиняемый Хачатрян доставлен в Московский регион и был направлен в СИЗО. Он был заочно арестован и объявлен в международный уголовный розыск в мае, — сообщили правоохранители.

Преступники орудовали на территории Шереметьево. Таксисты из группы намеренно завышали цены, а женщины выманивали деньги под предлогом тяжелого положения. При этом другие члены группировки занимались грабежами и вымогательством. В сообщество входили и сотрудники органов правопорядка.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что по делу о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в Шереметьево, были задержаны 38 человек. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.

До этого предполагаемый глава банды Алексей Кабочкин заявил, что хочет отправиться на фронт. С ним поехать на СВО вместо колонии захотел еще один участник ОПГ.